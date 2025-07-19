Юрист Соловьев рассказал, что делать при обнаружении дрона ВСУ

Если человек увидел пролетающий украинский беспилотник, то необходимо не сбивать его, а звонить по номеру 112. Об этом в разговоре с корреспондентом aif.ru сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев.
«В такой ситуации не нужно строить иллюзии. Беспилотниками должны заниматься те, кому это поручено государством. При виде беспилотного летательного аппарата не нужно стоять на открытой местности — надо укрыться. Также необходимо позвонить в службу спасения по номеру 112 и сообщить, что в таком-то районе визуально наблюдал дрон, он летел в такую-то сторону. И тогда уже специальные службы возьмут этот беспилотник на контроль. Самостоятельно бороться с дронами не советую и даже отговариваю от этого — это опасно для жизни. Нужно позвонить 112 и на этом гражданский долг человека будет выполнен», — сказал собеседник издания.
Соловьев также в беседе с aif.ru рассказывал, можно ли гражданам сбивать атакующие российские регионы беспилотники.
Ранее в Министерстве обороны России сообщали, что минувшей ночью силы ПВО перехватили и сбили 73 украинских дрона над регионами РФ и над акваториями Черного и Азовского морей.