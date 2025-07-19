В СФ предложили компенсировать стоимость учебы работающим студентам-медикам

«Представляется целесообразным рассмотреть возможность компенсации части затрат на обучение для выпускников, поступающих в бюджетные учреждения здравоохранения. К примеру, 10% при отработке 1 года в бюджетных учреждениях, 25% при отработке 3 лет и так далее. Помимо прочего, необходимо рассмотреть возможность внедрения подобного механизма и для студентов, совмещающих учебу и работу в качестве среднего медицинского персонала», — написал Гибатдинов в обращении на имя главы Минздрава Михаила Мурашко.