Налоговая заблокировала счета блогера Лерчек

Следствие считает, что Чекалины и Вишняк при помощи подложных документов вывели за пределы РФ свыше 250 миллионов рублей. Им уже предъявлены обвинения. Ранее на них также были возбуждены два уголовных дела за уклонение от уплаты налогов и отмывание средств. Блогеры погасили тогда задолженность более чем на полмиллиарда рублей. Дела были закрыты.