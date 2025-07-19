Налоговая заблокировала счета блогера Лерчек

Налоговая служба добилась блокировки всех банковских счетов известного российского блогера Валерии Чекалиной, которая больше известная публике под псевдонимом Лерчек. Вместе с ней под ограничения попал и ее бывший муж Артем Чекалин, передает РИА Новости.
Экс-супругов подозревают в незаконном выводе за пределы России 250 миллионов рублей. Согласно данным, ИП блогеров действующие, однако счета заблокированы по налоговым основаниям. Как сообщает агентство, отрицательное сальдо составляет более 27 миллионов рублей.
Счета бывших супругов были заблокированы последовательно. В июне под запрет попали средства экс-мужа, а в июле — Лерчек. Их бизнес-партнер Роман Вишняк, также проходящий по уголовному делу, потерял доступ к счетам в апреле прошлого года.
Следствие считает, что Чекалины и Вишняк при помощи подложных документов вывели за пределы РФ свыше 250 миллионов рублей. Им уже предъявлены обвинения. Ранее на них также были возбуждены два уголовных дела за уклонение от уплаты налогов и отмывание средств. Блогеры погасили тогда задолженность более чем на полмиллиарда рублей. Дела были закрыты.