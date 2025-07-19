Правительство обязало водителей освобождать полосу для машин со спецсигналами

Также в январе 2024 года для водителей ввели штрафы за непропуск пассажиров к трамваю. Дорожные камеры научились распознавать нарушителей, которые не пропускают пассажиров, выходящих из трамваев или же переходящих дорогу от остановки для посадки. Штраф за нарушение составляет 1,5 тысячи рублей.