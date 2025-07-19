Правительство обязало водителей освобождать полосу для машин со спецсигналами

Минтранс ввел изменения в ПДД об изменениях встречи со спецтранспортом.
В России утверждены новые правила дорожного движения, предписывающие водителям уступать дорогу спецтранспорту с включенными спецсигналами. Такое постановление подписал 16 июля премьер-министр Михаил Мишустин.
«Водители обязаны уступать полосу движения спецтранспорту, т. е. перестраиваться на соседнюю или съехать на обочину. А если спецтранспорт едет по соседней полосе, то водителю достаточно не создавать ему препятствий», — сказано в сообщении Минтранса.
Ранее, в мае 2025 года, Минтранс предупредил водителей о новом требовании на дорогах, касающиеся маневрирования водителей при встрече с автомобилями со спецсигналами. Новый проект направлен на сокращение задержек экстренных служб, таких как скорая помощь, пожарные и правоохранительные органы.
Также в январе 2024 года для водителей ввели штрафы за непропуск пассажиров к трамваю. Дорожные камеры научились распознавать нарушителей, которые не пропускают пассажиров, выходящих из трамваев или же переходящих дорогу от остановки для посадки. Штраф за нарушение составляет 1,5 тысячи рублей.