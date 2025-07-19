Туристка из Саратова, пострадавшая от медведя, пришла в сознание

Женщина, на которую напал медведь на Камчатке в ночь на 18 июля, пришла в сознание и переведена в Камчатскую краевую больницу.
«Туристка из Саратова пришла в сознание, ее состояние позволило перевести женщину в Камчатскую краевую больницу», — приводит ТАСС выдержку из релиза пресс-службы регионального Минздрава.
Ранее сообщалось, что состояние 42-летней туристки из Саратова, на которую напал медведь на Камчатке, оценивается как тяжелое. У нее диагностированы множественные рваные раны, перелом.
Медведь напал на спящую туристку в палатке. Женщина была там одна, но на ее крики прибежали другие туристы и отогнали хищника.
Подробности ужасного нападения медведя на туристку на Камчатке здесь на KP.RU.
Ранее сообщалось, что в Крыму лев напал на владельца парка «Тайган» Олега Зубкова.
Тем временем стало известно, почему впервые за долгое время медведь напал на человека в Московской области: причина в увеличении популяции.