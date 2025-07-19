Куклачев: прибывшие из зоны СВО кошки начнут заниматься после адаптации

Кошки, привезенные в театр Куклачева из зоны СВО, будут введены в кошачий коллектив после карантина и адаптации, рассказал aif.ru заслуженный артист России Дмитрий Куклачев.
«Сначала животные проходят обязательный карантин, затем — постепенное введение в кошачий коллектив театра. Их знакомят с пространством, звуками, людьми», — отметил он.
Первые занятия начнутся после полной адаптации животных, чтобы понять, какие у них есть способности к сценическим трюкам, уточнил Куклачев.
Три кошки приехали в театр Куклачева в Москве из Курской области и Донбасса.