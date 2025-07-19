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Куклачев: прибывшие из зоны СВО кошки начнут заниматься после адаптации

В театр кошек Куклачева привезли двух взрослых кошек и котенка из зоны боевых действий.

Источник: Аргументы и факты

Кошки, привезенные в театр Куклачева из зоны СВО, будут введены в кошачий коллектив после карантина и адаптации, рассказал aif.ru заслуженный артист России Дмитрий Куклачев.

«Сначала животные проходят обязательный карантин, затем — постепенное введение в кошачий коллектив театра. Их знакомят с пространством, звуками, людьми», — отметил он.

Первые занятия начнутся после полной адаптации животных, чтобы понять, какие у них есть способности к сценическим трюкам, уточнил Куклачев.

Три кошки приехали в театр Куклачева в Москве из Курской области и Донбасса.