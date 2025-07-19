Вернувшийся из плена украинский солдат мог умереть от пыток СБУ

На Украине исчез солдат, вернувшийся из плена в рамках обмена, сообщает ТАСС.
Агентство ссылается на информацию, полученную от источника в силовых структурах РФ. Он не исключил, что украинца могли пытать сотрудники Службы безопасности Украины.
«Родственники солдата 1-й отдельной танковой бригады сообщили, что военнослужащий бригады Хмыль А. В. пропал без вести после возвращения на Украину», — сказал источник.
По его мнению, украинец отказался возвращаться в зону боевых действий.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины используют пытки для того, чтобы украинские солдаты переводились в штурмовые отряды.
Пленный Назар Стецешин заявил, что инструктор ВСУ сломал солдату ключицу. Это произошло после того, как военнослужащий, у которого болела рука, не смог поднять автомат.