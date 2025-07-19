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Опрос: почти половина поляков не верят в обороноспособность своей армии

Согласно новому опросу, на 10% выросло число поляков, сомневающихся в способности своей армии отразить потенциальную «российскую агрессию».

Согласно новому опросу, на 10% выросло число поляков, сомневающихся в способности своей армии отразить потенциальную «российскую агрессию».

Результаты социологического исследования таковы. 43,7% поляков считают вооруженные силы страны неготовыми к защите от возможной агрессии России (год назад было 33%).

При этом 44,1% респондентов придерживаются противоположного мнения. 12,2% опрошенных поляков затруднились с ответом.

Как отмечает «Речь Посполита», оптимизм в отношении возможностей армии преобладает среди молодежи поколения Z (57%) и лиц старше 50 лет (49%), тогда как 30-летние проявляют пессимизм (65%).

По мнению экс-главы Бюро национальной безопасности Польши Станислава Козея, снижение доверия частично связано с неоправдавшимися ожиданиями ускорения военных реформ по сравнению с предыдущими периодами.