ИИ начинает «думать» втайне — учёные бьют тревогу

Ведущие эксперты из OpenAI, DeepMind, Meta, Anthropic и других организаций предупредили: мы можем вскоре потерять способность понимать, как ИИ принимает решения. Об этом говорится в их совместной статье, которую подписали в том числе лауреат Тьюринга Джеффри Хинтон и сооснователь OpenAI Илья Суцкевер, пишет El.kz со ссылкой на ArXiv.