Кондратьев: атаковавшие Подмосковье дроны могли дозаправляться в России

Беспилотники, которые запускают с территории Украины по российским регионам, могут приземляться в РФ для дозаправки. Об этом корреспонденту aif.ru заявил основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
Ранее в Министерстве обороны РФ сообщали, что российские системы противовоздушной обороны уничтожили 10 дронов над территорией Московской области, некоторые из них летели в сторону столицы России.
«Остается очень важным замечание — зачем беспилотному комплексу тащить на такие большие расстояния на борту шасси? Обычно в современных беспилотниках-камикадзе самолетного типа дальнего радиуса запуск происходит либо с катапульты, либо с твердотопливным разгонным двигателем, который отваливается после старта. Также могут пускать с шасси, которое после взлета падает на землю. Это делается для того, чтобы не тащить лишний вес. Это увеличивает дальность или количество взрывчатого вещества на борту. Соответственно, возникает гипотеза, что эти беспилотники могут где-то приземляться на территории России, отстаиваться, заправляться и дальше уже наносить удар», — сказал собеседник издания.
Кондратьев также говорил aif.ru, что Вооруженные силы Украины при попытке атаковать Подмосковье использовали беспилотные комплексы Ан-196 «Лютый». При этом он рассказал, откуда именно запускаются дроны по российским регионам.
До этого эксперт по выживанию и безопасности Эдуард Халилов рассказал aif.ru, что делать в квартире при атаке дронов.