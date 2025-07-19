Кондратьев: атаковавшие Подмосковье дроны могли дозаправляться в России

«Остается очень важным замечание — зачем беспилотному комплексу тащить на такие большие расстояния на борту шасси? Обычно в современных беспилотниках-камикадзе самолетного типа дальнего радиуса запуск происходит либо с катапульты, либо с твердотопливным разгонным двигателем, который отваливается после старта. Также могут пускать с шасси, которое после взлета падает на землю. Это делается для того, чтобы не тащить лишний вес. Это увеличивает дальность или количество взрывчатого вещества на борту. Соответственно, возникает гипотеза, что эти беспилотники могут где-то приземляться на территории России, отстаиваться, заправляться и дальше уже наносить удар», — сказал собеседник издания.