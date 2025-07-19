Турция заявила о важности переговоров РФ и Украины: подробности

Напомним о ходе переговорного процесса между Россией и Украиной. В 2025 году Москва и Киев впервые за три года возобновили прямые переговоры, проведя два раунда в Стамбуле. Первый состоялся 16 мая, второй — 2 июня. По итогам встреч стороны договорились об обмене пленными и ранеными, а также обменялись меморандумами с предложениями по возможному мирному урегулированию.