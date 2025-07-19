Турция заявила о важности переговоров РФ и Украины: подробности

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным 18 июля подчеркнул значимость организации третьего раунда российско-украинских переговоров. Об этом сообщила администрация президента Турции.
«Президент Эрдоган заявил, что важно начать третий раунд переговоров между Россией и Украиной и что Турция продолжит принимать переговоры в Стамбуле, когда будут определены подходящие для сторон даты», — следует из сообщения канцелярии.
В ходе переговоров главы государств рассмотрели актуальные вопросы российско-турецкого сотрудничества. Они также сделали основной акцент на поиске путей мирного разрешения украинского кризиса.
При этом турецкая сторона выразила готовность организовать площадку для переговоров в Стамбуле после согласования сторонами конфликта удобных дат проведения встречи. Тогда российский лидер выразил благодарность турецкому президенту за содействие в организации прямых переговоров между Россией и Украиной.
Позднее Кремль подтвердил российский настрой на мирное урегулирование конфликта на Украине дипломатическим путем.
«При обсуждении украинской проблематики Владимир Путин подтвердил принципиальный настрой на поиск политико-дипломатического урегулирования конфликта», — следует из сообщения на сайте Кремля.
Помимо этого, в ходе разговора Путин и Эрдоган обсудили актуальные международные проблемы, включая последние авиаудары Израиля по территории Сирии.
Напомним о ходе переговорного процесса между Россией и Украиной. В 2025 году Москва и Киев впервые за три года возобновили прямые переговоры, проведя два раунда в Стамбуле. Первый состоялся 16 мая, второй — 2 июня. По итогам встреч стороны договорились об обмене пленными и ранеными, а также обменялись меморандумами с предложениями по возможному мирному урегулированию.
Накануне в Кремле в очередной раз подчеркнули готовность России к переговорам с украинской стороной. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Москва продолжает ждать от Киева четких инициатив по организации третьего раунда переговоров.