Эксперт рассказал, как накопить значимые средства к 18-летию ребенка

По его словам, механизм достаточно прост: родители или родственники открывают счет и вносят средства регулярно. Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) инвестирует средства в надежные инструменты, что помогает не только сохранить, но и приумножить капитал благодаря сложному проценту.