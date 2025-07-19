Эксперт рассказал, как накопить значимые средства к 18-летию ребенка

Участие в программе долгосрочных сбережений (ПДС) позволяет накопить значительную сумму к совершеннолетию ребенка, — сообщил агентству «Прайм» президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.
По его словам, механизм достаточно прост: родители или родственники открывают счет и вносят средства регулярно. Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) инвестирует средства в надежные инструменты, что помогает не только сохранить, но и приумножить капитал благодаря сложному проценту.
Беляев отметил, что даже небольшие, но регулярные взносы — например, 3000 рублей в месяц — к 18-летию ребенка могут вырасти до суммы свыше 3 миллионов рублей.
Он также указал, что накопления разрешено использовать на оплату высшего образования, покупку жилья, открытие бизнеса или другие важные цели.