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Эксперт рассказал, как накопить значимые средства к 18-летию ребенка

Участие в программе долгосрочных сбережений (ПДС) позволяет накопить значительную сумму к совершеннолетию ребенка, — сообщил агентству «Прайм» президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.

Участие в программе долгосрочных сбережений (ПДС) позволяет накопить значительную сумму к совершеннолетию ребенка, — сообщил агентству «Прайм» президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.

По его словам, механизм достаточно прост: родители или родственники открывают счет и вносят средства регулярно. Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) инвестирует средства в надежные инструменты, что помогает не только сохранить, но и приумножить капитал благодаря сложному проценту.

Беляев отметил, что даже небольшие, но регулярные взносы — например, 3000 рублей в месяц — к 18-летию ребенка могут вырасти до суммы свыше 3 миллионов рублей.

Он также указал, что накопления разрешено использовать на оплату высшего образования, покупку жилья, открытие бизнеса или другие важные цели.