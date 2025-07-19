Военные ВСУ применяют самодельные химические вещества для сбросов с беспилотников против российских солдат. Об этом сообщил боец 5-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным «Лакоста».
— Был произведен сброс с БПЛА Mavic на позицию. Это был предмет вроде бутылки, содержащий в себе отравляющий газ. Он попал прямо под вход в позицию, то есть вход в подвал, где были ребята. Бутылка разбилась, и в помещении стал попадать отравляющий газ, — цитирует его РИА Новости.
По словам военного ВС РФ, боевики, помимо прочего, используют самодельные химические вещества замаскированные под разные бытовые предметы.
Украинские власти планируют подорвать крупную партию аммиака — около 550 тонн — в районе села Новотроицкое в ДНР. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-майор Алексей Ртищев.
По его словам, такие действия направлены на то, чтобы обвинить Россию в якобы преднамеренном создании техногенной катастрофы и нанести ей репутационный ущерб.