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Эксперт Раевский допустил блокировку в РФ иностранных поисковиков

Производителей смартфонов могут обязать предустанавливать на телефон приложение, отслеживающее.

Источник: Аргументы и факты

Иностранные поисковики или браузеры могут запретить в России в случае принятия поправок о штрафах за намеренный поиск экстремистских материалов, так как они не передают информацию российским властям о запросах пользователей. Об этом aif.ru заявил эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский.

«Российские соцсети и браузеры могут обязать передавать информацию правоохранителям. Понятно, что пользователи могут использовать поисковики и браузеры иностранного производства. Их могут попытаться заблокировать», — сказал эксперт.

Раевский не исключил, что производителей смартфонов могут обязать поставить на телефон некое приложение, которое будет отслеживать в автоматическом режиме запросы.

Госдума 17 июля приняла поправку о введении штрафов в размере до 5 тысяч рублей за намеренный поиск в интернете экстремистских материалов и до 500 тысяч рублей за распространение рекламы VPN.