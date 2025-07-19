Эксперт Раевский допустил блокировку в РФ иностранных поисковиков

Иностранные поисковики или браузеры могут запретить в России в случае принятия поправок о штрафах за намеренный поиск экстремистских материалов, так как они не передают информацию российским властям о запросах пользователей. Об этом aif.ru заявил эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский.