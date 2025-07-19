Эксперт по выживанию Халилов дал совет пройти медкурсы на случай атаки БПЛА

«Если же произошел взрыв — дрон прилетел в здание, в машину либо в любой другой объект — необходимо оказывать помощь людям, которые пострадали. В первую очередь нужно оценить состояние тех, кто получил травмы. Если у него кровотечение, конечно же, остановить кровь, потому что именно из-за кровотечения чаще всего погибают люди во время боевых действий. Также нужно сразу вызывать скорую помощь и дальше следить за тем, чтобы у человека было все стабильно. Для этого нужен минимальный набор базовых знаний по оказанию первой помощи. Сейчас полно возможностей обучаться этому. Оказанию первой помощи необходимо обучаться во всех регионах, а не только в тех, которые подвергаются атакам. Потому что базовые знания могут пригодиться не только в ситуации с атакой дронов. В летний период тонут люди, получают солнечный удар, теряются в лесу, происходят падения с высоты и прочее», — сказал собеседник издания.