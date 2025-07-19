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Эксперт по выживанию Халилов дал совет пройти медкурсы на случай атаки БПЛА

Эксперт отметил, что оказанию первой помощи нужно обучаться жителям всех регионов.

Источник: Аргументы и факты

На случай атаки дронов необходимо пройти курсы по оказанию первой медицинской помощи. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил эксперт по выживанию и безопасности Эдуард Халилов.

«Если же произошел взрыв — дрон прилетел в здание, в машину либо в любой другой объект — необходимо оказывать помощь людям, которые пострадали. В первую очередь нужно оценить состояние тех, кто получил травмы. Если у него кровотечение, конечно же, остановить кровь, потому что именно из-за кровотечения чаще всего погибают люди во время боевых действий. Также нужно сразу вызывать скорую помощь и дальше следить за тем, чтобы у человека было все стабильно. Для этого нужен минимальный набор базовых знаний по оказанию первой помощи. Сейчас полно возможностей обучаться этому. Оказанию первой помощи необходимо обучаться во всех регионах, а не только в тех, которые подвергаются атакам. Потому что базовые знания могут пригодиться не только в ситуации с атакой дронов. В летний период тонут люди, получают солнечный удар, теряются в лесу, происходят падения с высоты и прочее», — сказал собеседник издания.

Халилов также рассказал aif.ru, что делать в квартире при атаке дронов.

До этого основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев говорил aif.ru, что Вооруженные силы Украины при попытке атаковать Подмосковье использовали беспилотные комплексы Ан-196 «Лютый». Кроме того, он сообщил, откуда именно запускают дроны на российские регионы.

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