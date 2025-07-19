Раевский: режим инкогнито не поможет скрыть запрещенный контент на телефоне

«Поисковики или соцсети могут обязать отслеживать подобные факты (поиска запрещенных материалов — ред.) и сообщать о них в правоохранительные органы, тогда уже ничего не поможет. Если у вас браузер записывает и передает историю ваших поисковых запросов правоохранительные органы, то тут никакие средства, в том числе режим инкогнито, не помогут», — сказал Раевский.