Раевский: режим инкогнито не поможет скрыть запрещенный контент на телефоне

Поисковики могут обязать записывать историю запросов, в таком случае режим инкогнито не скроет от правоохранителей запросы пользователя об экстремистских материалах, рассказал aif.ru эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский.
Госдума 17 июля приняла поправку о введении штрафов в размере до 5 тысяч рублей за намеренный поиск в интернете экстремистских материалов и до 500 тысяч рублей за распространение рекламы VPN.
«Поисковики или соцсети могут обязать отслеживать подобные факты (поиска запрещенных материалов — ред.) и сообщать о них в правоохранительные органы, тогда уже ничего не поможет. Если у вас браузер записывает и передает историю ваших поисковых запросов правоохранительные органы, то тут никакие средства, в том числе режим инкогнито, не помогут», — сказал Раевский.
Режим инкогнито может помочь в случае, если кто-то будет визуально осматривать телефон и его содержимое, добавил эксперт.
Ранее экс-советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко рассказал, будут ли массово проверять телефоны на улице в поисках запрещенных запросов в сети.