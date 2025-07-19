Омичей возмутило неадекватное состояние водителя маршрутки

«Чтобы мне потом не сказали, что я неправ. Нечего ему на дороге делать, пускай пешком ходит. А я буду знать, что он никого не сбил. Вот пойдет семья через дорогу, а он же просто не остановится… А на него мне чихать — он сам выбрал свой путь. Вот такое дело на 550 маршруте», — говорит молодой омич, снимающий видео.