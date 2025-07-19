Омичей возмутило неадекватное состояние водителя маршрутки

Вчера, 18 июля, в телеграм-канале «Жесть Омск» появилась видеозапись дорожного инцидента. На кадрах снят якобы водитель маршрутного такси, поведение которого выглядит очень странно.
«Чтобы мне потом не сказали, что я неправ. Нечего ему на дороге делать, пускай пешком ходит. А я буду знать, что он никого не сбил. Вот пойдет семья через дорогу, а он же просто не остановится… А на него мне чихать — он сам выбрал свой путь. Вот такое дело на 550 маршруте», — говорит молодой омич, снимающий видео.
На опубликованных кадрах виден мужчина, неадекватно ведущий себя на обочине дороги: он размахивает руками, приседает, наклоняется в разные стороны и странно гримасничает. Посередине дороги стоит микроавтобус с открытой пассажирской дверью. Снимающий видео молодой человек утверждает, что мужчина со странным поведением — водитель этого микроавтобуса, которого он с товарищами буквально вытащил из-за руля.
Видеозапись набрала огромное число просмотров и вызвала бурную реакцию омичей в комментариях под постом. Большинство из комментаторов резко осудили странное поведение мужчины на видео, ругая героя видеосюжета за употребление запрещенного вещества. Но были и такие, которые предположили, что у водителя маршрутного микроавтобуса мог случится приступ какого-нибудь хронического заболевания.