«Солдаты Победы»: Макаров назвал предложение мэра Львова торговлей костями

— Я узнал, кто был захоронен на «Холме Славы». Это были солдаты Победы — русские, украинцы, белорусы и поляки. Они были из Москвы, Витебска, Днепропетровска, Херсона, Запорожья, Харькова. Один отряд — вся страна. Останки тех, кто вместе шел на Берлин, освобождал Львов, умирал за города, которые сейчас так легко предают. А теперь — эксгумация, обмен, торг костями, — цитирует его РИА Новости.