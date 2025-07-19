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Российский военный представился солдатам ВСУ сослуживцем и взял их в плен

Бойцу удалось взять четырех боевиков ВСУ в плен без единого выстрела.

Источник: Аргументы и факты

Российский военнослужащий проявил смекалку, чтобы захватить в плен украинских солдат, несмотря на численное превосходство противника. Об этом рассказал его сослуживец Алексей Горбатых в интервью ТАСС.

По словам Горбатых, инцидент произошёл в районе населённого пункта Попов Яр. Его товарищ проник в украинский блиндаж и, заговорив на языке противника, выдал себя за одного из их бойцов. Украинские военнослужащие не заподозрили подвоха, потеряли бдительность и отложили оружие.

Воспользовавшись моментом, российский боец взял их на прицел и без единого выстрела вывел из укрытия. По словам Горбатых, в блиндаже находились четверо военнослужащих ВСУ, в то время как их с напарником было только двое.

Ранее сообщалось, что в районе населенного пункта Русин Яр в ДНР российские войска смогли уничтожить танковое подразделение ВСУ, благодаря информации, которую они получили от взятого в плен украинского танкиста.