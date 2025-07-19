Российский военнослужащий проявил смекалку, чтобы захватить в плен украинских солдат, несмотря на численное превосходство противника. Об этом рассказал его сослуживец Алексей Горбатых в интервью ТАСС.
По словам Горбатых, инцидент произошёл в районе населённого пункта Попов Яр. Его товарищ проник в украинский блиндаж и, заговорив на языке противника, выдал себя за одного из их бойцов. Украинские военнослужащие не заподозрили подвоха, потеряли бдительность и отложили оружие.
Воспользовавшись моментом, российский боец взял их на прицел и без единого выстрела вывел из укрытия. По словам Горбатых, в блиндаже находились четверо военнослужащих ВСУ, в то время как их с напарником было только двое.
Ранее сообщалось, что в районе населенного пункта Русин Яр в ДНР российские войска смогли уничтожить танковое подразделение ВСУ, благодаря информации, которую они получили от взятого в плен украинского танкиста.