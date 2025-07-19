Синоптик предупредил об аномальной жаре в регионах России

Кроме того, метеоролог пояснил, что температура выше нормы на 5−7 градусов ожидается в Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях и Калмыкии. Показатель может доходить до 40 градусов. В Краснодарском крае в субботу температура будет на шесть градусов выше нормы. На Дальнем Востоке, на севере Якутии, прогнозируется высокая температура, значения которой составят до 32 градусов. А в Сахалинской области, Хабаровском крае и Амурской области воздух может прогреться до 35 градусов.