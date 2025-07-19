Эксперт по выживанию Халилов сказал, что положить в тревожный чемоданчик

«В идеале у каждого дома должен быть свой тревожный чемоданчик, в котором уже есть документы, деньги, драгоценности, минимальный набор выживания. Этот рюкзак должен быть с вами. Если что-то произойдет, причем, это касается не только прилетов дронов, но и в целом стихийных бедствий, катаклизмов, техногенных аварий, чтобы вы могли этот рюкзак взять и как можно быстрее эвакуироваться из опасного помещения. Надо быть готовым к экстренной эвакуации и днем, и ночью. Причем, ночью люди находятся в максимально уязвимой зоне», — сказал собеседник издания.