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ВС РФ обнаружили и уничтожили немецкую гаубицу PzH 2000 в ДНР

Военные обнаружили технику противника в ходе досмотра лесополосы.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные обнаружили и ликвидировали самоходную бронированную гаубицу PzH 2000 производства ФРГ на константиновском участке в Донецкой народной республике, рассказал военнослужащий РФ с позывным Ростов.

«На первом попадании видно, как разбегается расчёт… Она далеко не проехала, отъехала на 100 метров, дальше по посадке остановилась. После этого в неё шесть дронов-камикадзе атаковали — сгорела», — сказал оператор БПЛА 68-го отдельного разведывательного батальона ЮВО агентству РИА Новости.

Он уточнил, что военные обнаружили технику противника в ходе досмотра лесополосы. ВСУ готовили её к заезду в закрытую огневую позицию.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удар по району аэропорта в Чугуеве Харьковской области. Российские военные уничтожили команду дроноводов Вооружённых сил Украины и ангар беспилотными летательными аппаратами. Кроме того, повреждения получили повреждены французские вертолёты.

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