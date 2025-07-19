Российские военные обнаружили и ликвидировали самоходную бронированную гаубицу PzH 2000 производства ФРГ на константиновском участке в Донецкой народной республике, рассказал военнослужащий РФ с позывным Ростов.
«На первом попадании видно, как разбегается расчёт… Она далеко не проехала, отъехала на 100 метров, дальше по посадке остановилась. После этого в неё шесть дронов-камикадзе атаковали — сгорела», — сказал оператор БПЛА 68-го отдельного разведывательного батальона ЮВО агентству РИА Новости.
Он уточнил, что военные обнаружили технику противника в ходе досмотра лесополосы. ВСУ готовили её к заезду в закрытую огневую позицию.
Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удар по району аэропорта в Чугуеве Харьковской области. Российские военные уничтожили команду дроноводов Вооружённых сил Украины и ангар беспилотными летательными аппаратами. Кроме того, повреждения получили повреждены французские вертолёты.