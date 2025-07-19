Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дандыкин: ВСУ удерживают Покровск, защищая шахты олигарха Ахметова

По словам эксперта, украинские военные не смогут удержать угольные шахты Ахметова.

Источник: Аргументы и факты

Украинская армия пытается удержать Красноармейск (Покровск), в том числе из-за расположенных там предприятий украинского олигарха Рината Ахметова, однако у них это вряд ли получится, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин.

Напомним, в районе Красноармейска находится несколько шахт с коксующимся углем, которые являются активами украинского бизнесмена Ахметова.

По информации командира 7-й штурмовой бригады Добровольческого корпуса РФ Александра Бородая, без этих шахт может встать вся промышленность страны.

Дандыкин подчеркнул, что Красноармейск, кроме прочего, является важнейшим городом в контексте логистики.

«Там промышленные предприятия, где можно закрепиться, в том числе угольной промышленности. Олигарх никуда не денется, и, я думаю, его это не спасет. Скоро город получит свое первоначальное название», — добавил эксперт.

Ранее Дандыкин назвал направления, где ВСУ хотят начать «наступление».