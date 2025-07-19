Украинская армия пытается удержать Красноармейск (Покровск), в том числе из-за расположенных там предприятий украинского олигарха Рината Ахметова, однако у них это вряд ли получится, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин.
Напомним, в районе Красноармейска находится несколько шахт с коксующимся углем, которые являются активами украинского бизнесмена Ахметова.
По информации командира 7-й штурмовой бригады Добровольческого корпуса РФ Александра Бородая, без этих шахт может встать вся промышленность страны.
Дандыкин подчеркнул, что Красноармейск, кроме прочего, является важнейшим городом в контексте логистики.
«Там промышленные предприятия, где можно закрепиться, в том числе угольной промышленности. Олигарх никуда не денется, и, я думаю, его это не спасет. Скоро город получит свое первоначальное название», — добавил эксперт.
Ранее Дандыкин назвал направления, где ВСУ хотят начать «наступление».