Москвич оштрафован 13 раз за день за нацистскую символику

По каждому из составленных административных протоколов суд назначил штраф в размере одной тысячи рублей. Общая сумма взысканий составила 13 тысяч рублей. В ходе заседания ответчик полностью признал свою вину, пояснив, что размещал запрещенные изображения некоторое время назад, но уже удалил их.