В России ужесточили требования к перевозкам детей в машинах: лямки и фиксаторы теперь запрещены

По данным МВД, статистика за 2024 год показывает, что свыше 10% всех ДДП в стране были связаны с автомобилями с правым рулем. Кроме этого, с 18 июля 2025 года в России вступают в силу важные изменения в автомобильном законодательстве. Среди них: неподчинение инспекторам, санкции для грузового транспорта, а также срок давности за нарушения.