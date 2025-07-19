В России ужесточили требования к перевозкам детей в машинах: лямки и фиксаторы теперь запрещены

В России ввели запрет на использование несертифицированных приспособлений, заменяющих детские автокресла. Теперь различные фиксаторы и адаптеры для ремней безопасности запрещены к использованию. Соответствующий нормативный акт был подписан председателем правительства Михаилом Мишустиным.
«Лямки, гибкие элементы с пряжками, адаптеры, фиксаторы, накладки на ремни безопасности и другие аналогичные предметы не являются детскими удерживающими системами (устройствами)», — следует из текста постановления.
Согласно новым правилам, детей в автомобилях можно перевозить только с использованием сертифицированных автокресел или бустеров.
ПДД теперь содержат законодательное определение детского удерживающего устройства. Под ним подразумевается конструкция, разработанная для транспортировки детей в автомобиле и минимизации рисков для их безопасности и здоровья.
Кроме этого, Министерство транспорта обращает внимание, что некоторые компании-изготовители могли получать сертификаты на адаптеры, оформляя их как полноценные детские автокресла. Подобная лазейка давала возможность автомобилистам безнаказанно применять ненадежные приспособления вместо безопасных удерживающих систем.
В соответствии с новыми правилами, стандарты для детских удерживающих систем будут определяться техрегламентом Таможенного союза по безопасности автотранспорта. Данная мера может акрыть существующие нормативные пробелы, усилить защиту детей при перевозке, а также гарантировать использование исключительно сертифицированных автокресел и бустеров.
Накануне KP.RU писал, что российские власти изучают вопрос о внесении изменений в правила эксплуатации праворульных автомобилей из-за их потенциальной опасности на дорогах.
По данным МВД, статистика за 2024 год показывает, что свыше 10% всех ДДП в стране были связаны с автомобилями с правым рулем. Кроме этого, с 18 июля 2025 года в России вступают в силу важные изменения в автомобильном законодательстве. Среди них: неподчинение инспекторам, санкции для грузового транспорта, а также срок давности за нарушения.