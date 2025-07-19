В магнитогорском парке «Притяжение» открыли гигантский центр развлечений

«Наполнение “Притяжения” новыми объектами инфраструктуры продолжается. Жители и гости Магнитогорска уже в скором времени смогут воспользоваться услугами нового термального комплекса, на очереди — фитнес-центр и Академия хоккея. “Притяжение” уже стало любимым местом отдыха для горожан и визитной карточкой Магнитки. Изначально мы ставили перед собой задачу создать уникальный, не имеющий аналогов парк, который позволит качественно изменить досуг магнитогорцев и сделать наш город более комфортным и привлекательным для жизни», — подчеркнул Виктор Рашников.