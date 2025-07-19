WhatsApp запретят: эксперты сказали, что делать без главных мессенджеров

Мессенджер WhatsApp* могут заблокировать в России после 1 сентября. Речь об этом пошла после того, как президент России Владимир Путин поручил правительству до этого срока разработать предложения по ужесточению ограничений на использование в стране программного обеспечения, включая коммуникационные сервисы, из недружественных стран.
Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко в разговоре с aif.ru согласился, что WhatsApp действительно могут заблокировать или ограничить.
Слухи о блокировке WhatsApp ходили давно.
WhatsApp остается единственным крупным сервисом Meta*, который продолжает работать в России. Соцсети Facebook и Instagram были заблокированы в 2022 году. С тех пор разговоры о возможности блокировки мессенджера не прекращались.
В 2023 году Александр Хинштейн, занимавший тогда пост депутата Госдумы, допустил возможность блокировки WhatsApp. Это заявление прозвучало из-за появления в мессенджере функции создания каналов. Нынешний врио главы Курской области опасался, что новые каналы могут распространять антироссийский контент.
В 2024 и 2025 годах вновь звучали предложения заблокировать WhatsApp. Депутат Андрей Свинцов отмечал, что мессенджер неоднократно штрафовали за невыполнение требования о локализации данных российских пользователей, что серьезно увеличивает риски его блокировки.
Что будет с Telegram.
Первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин считает, что Telegram не попадет в список мессенджеров, в отношении которых будут введены ограничения.
При этом он отметил, что юрисдикция Telegram остается неясной. В реестре Роскомнадзора страной регистрации мессенджера Павла Дурова указаны Британские Виргинские острова, но главный офис компании расположен в дружественных ОАЭ.
«Лично я считаю, что Telegram в тот самый список не попадет, особенно если будет выполнять требования российского законодательства и доказывать свое желание сохраниться на рынке», — считает Горелкин.
В то же время Клименко не исключал, что любые мессенджеры из недружественных стран могут попасть под ограничения.
«Я думаю, что под эту историю подпадают мессенджеры и видеосервисы, и сервисы почтовые, это тоже коммуникационные сервисы. То есть теоретически может попасть даже Gmail. Хотя мы помним, что внутри России сейчас регистрация в сервисах должна идти с отечественной почты», — сказал Клименко.
Что придет на замену западным мессенджерам после возможной блокировки.
Председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский предложил заменить Telegram и WhatsApp на отечественные аналоги. Иностранные мессенджеры недостаточно защищают пользователей от мошенников, считает он.
На замену Telegram и WhatsApp может прийти отечественный мессенджер МАХ.
«Мессенджер МАХ — достойный аналог зарубежных платформ, в чём-то даже превосходящий их. Например, качество звонков в MAX ощутимо лучше», — сказал aif.ru Боярский.
Он добавил, что это мессенджер полностью отвечает требованиям безопасности, предусмотренным законодательством РФ.
* Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.