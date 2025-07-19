WhatsApp запретят: эксперты сказали, что делать без главных мессенджеров

«Я думаю, что под эту историю подпадают мессенджеры и видеосервисы, и сервисы почтовые, это тоже коммуникационные сервисы. То есть теоретически может попасть даже Gmail. Хотя мы помним, что внутри России сейчас регистрация в сервисах должна идти с отечественной почты», — сказал Клименко.