Мужчина умер после того, как его затянуло в аппарат МРТ из-за цепочки на шее

Мужчина в Соединенных Штатах умер от серьезных травм, которые он получил после того, как его затянуло в аппарат магнитно-резонансной терапии (МРТ) из-за большой металлической цепочки на шее. Об этом сообщило издание ABC News.
61-летний мужчина без разрешения вошел в кабинет МРТ в медицинском учреждении Уэстбери, штат Нью-Йорк. В это время в кабинете проводили обследование и аппарат был включен. Мужчину с цепью затянуло в него.
Он получил тяжелые травмы, его госпитализировали, но медики не смогли его спасти. Мужчина умер в больнице, говорится в статье.
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