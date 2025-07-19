Не смотреть и укрыться: эксперт по выживанию дал советы на случай атак БПЛА

При атаках беспилотников необходимо найти укрытие, отойти от окон и не стоять, смотря на пролетающий дрон. Эксперт по выживанию и безопасности Эдуард Халилов рассказал aif.ru, какое место наиболее безопасно в квартире и почему у каждого должен быть тревожный чемоданчик.
При атаке БПЛА нужно уйти вглубь квартиры.
При атаке украинских беспилотников необходимо уйти вглубь квартиры подальше от окон и закрыть шторы, заявил aif.ru Халилов. По его словам, если произойдет взрыв, то осколками от разбитых стекол можно получить повреждения. Он также отметил, что ванная комната не совсем безопасное место, потому что тем есть зеркала, а при падении они могут нанести серьезный урон. Также не подходит и туалет, поскольку в этих помещениях, как правило, плитка, а она может посыпаться и ранить. Поэтому лучше, как сообщил эксперт, уходить именно вглубь квартиры — либо коридор, либо спальня, которая находится в глубине квартиры, чтобы человек был защищен по принципу двух стен. То есть первая стена принимает удар, а вторая — защищает от поражающих элементов. Также Халилов посоветовал взять матрасы, одеяло, подушки, затем прижаться к углу комнаты и закрыться ими. При этом телефон должен быть как можно ближе, чтобы по возможности позвонить специальным службам.
Халилов отметил, что после падения дрона необходимо сначала прислушаться и осмотреться, а уже потом принимать какие-либо действия — звонить по номеру 112, сообщить место, где это произошло, количество пострадавших, их примерный возраст, пол.
«Если атака осуществляется ночью, то свет в квартире никак не влияет на дрон, потому что у него либо установлена программа, либо им управляют. Он летит не на свет, а на конкретную точку», — добавил эксперт.
Что положить в тревожный чемоданчик.
У каждого человека дома должен быть тревожный чемоданчик на случай атаки дронов и других ЧП, сказал aif.ru Халилов. По его словам, в нем должны быть документы, деньги, драгоценности, минимальный набор выживания.
«Этот рюкзак должен быть с вами. Если что-то произойдет, причем, это касается не только прилетов дронов, но и в целом стихийных бедствий, катаклизмов, техногенных аварий, чтобы вы могли этот рюкзак взять и как можно быстрее эвакуироваться из опасного помещения», — сообщил собеседник издания.
Эксперт также добавил, что надо быть готовым к экстренной эвакуации и днем, и ночью. Причем, ночью люди находятся в максимально уязвимой зоне.
Не надо смотреть на летящий дрон и снимать его.
Если в момент атаки украинских беспилотников человек оказался на улице, то ему необходимо как можно скорее найти укрытие, отметил в разговоре с aif.ru Халилов. По его словам, зачастую цель дронов — военные либо промышленные технологические объекты, заводы, нефтеперерабатывающие базы. Глушилки, которые там работают, не позволяют этим дронам долетать до стратегически важных объектов, из-за чего беспилотники падают на жилые дома, автомобили, дорогу.
«Поэтому людям не надо просто так смотреть на то, что летит что-то опасное. Нужно искать укрытие. Это могут быть любые помещения — подъезд, магазин и другое», — сказал он.
Эксперт отметил, что нельзя стоять возле окон и на открытой местности. А если нет возможности укрыться где-то в здании, то можно спрятаться за машину с противоположной стороны траектории полета.
Стоит пройти курсы по оказанию первой медицинской помощи.
Халилов рассказал aif.ru, что на случай атаки дронов необходимо пройти курсы по оказанию первой медицинской помощи. По его словам, если произошел взрыв — дрон прилетел в здание, в машину либо в любой другой объект — необходимо оказывать помощь людям, которые пострадали. В первую очередь нужно оценить состояние тех, кто получил травмы. Если у него кровотечение, конечно же, остановить кровь. Также необходимо сразу вызвать скорую помощь и дальше следить за пострадавшим.
«Оказанию первой помощи необходимо обучаться во всех регионах, а не только в тех, которые подвергаются атакам. Потому что базовые знания могут пригодиться не только в ситуации с атакой дронов. В летний период тонут люди, получают солнечный удар, теряются в лесу, происходят падения с высоты и прочее», — добавил эксперт.