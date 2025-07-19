Не смотреть и укрыться: эксперт по выживанию дал советы на случай атак БПЛА

При атаке украинских беспилотников необходимо уйти вглубь квартиры подальше от окон и закрыть шторы, заявил aif.ru Халилов. По его словам, если произойдет взрыв, то осколками от разбитых стекол можно получить повреждения. Он также отметил, что ванная комната не совсем безопасное место, потому что тем есть зеркала, а при падении они могут нанести серьезный урон. Также не подходит и туалет, поскольку в этих помещениях, как правило, плитка, а она может посыпаться и ранить. Поэтому лучше, как сообщил эксперт, уходить именно вглубь квартиры — либо коридор, либо спальня, которая находится в глубине квартиры, чтобы человек был защищен по принципу двух стен. То есть первая стена принимает удар, а вторая — защищает от поражающих элементов. Также Халилов посоветовал взять матрасы, одеяло, подушки, затем прижаться к углу комнаты и закрыться ими. При этом телефон должен быть как можно ближе, чтобы по возможности позвонить специальным службам.