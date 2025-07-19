Дандыкин: Зеленский отправляет ВСУ воевать за проданные Трампу ресурсы

«У нас бои идут за освобождение территории. А если там есть ресурсы, то пусть об этом заботится Зеленский, который продал их президенту Трампу. Наше дело — идти вперед, а уже потом разбираться, что там в земле лежит. Главное, чтобы люди на свою территорию вернулись», — отметил эксперт.