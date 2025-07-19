Дандыкин: Зеленский отправляет ВСУ воевать за проданные Трампу ресурсы

Российская армия продолжает спецоперация для освобождения территорий и возвращения на них людей, а Владимир Зеленский борется за проданные президенту США Дональду Трампу ресурсы, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин.
Таким образом он прокомментировал информацию о том, что ВСУ пытаются удержать Красноармейск (Покровск) из-за расположенных там угольных шахт украинского олигарха Рината Ахметова.
«У нас бои идут за освобождение территории. А если там есть ресурсы, то пусть об этом заботится Зеленский, который продал их президенту Трампу. Наше дело — идти вперед, а уже потом разбираться, что там в земле лежит. Главное, чтобы люди на свою территорию вернулись», — отметил эксперт.
Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ окружают Красноармейск с нескольких направлений.
Операторы БПЛА прикрывают российских штурмовиков, уничтожая пункты временной дислокации ВСУ и точки запуска украинских дронов.