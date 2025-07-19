Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дандыкин: Зеленский отправляет ВСУ воевать за проданные Трампу ресурсы

Эксперт отметил, что главной задачей России остается освобождение территории и возвращение людей.

Источник: Аргументы и факты

Российская армия продолжает спецоперация для освобождения территорий и возвращения на них людей, а Владимир Зеленский борется за проданные президенту США Дональду Трампу ресурсы, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин.

Таким образом он прокомментировал информацию о том, что ВСУ пытаются удержать Красноармейск (Покровск) из-за расположенных там угольных шахт украинского олигарха Рината Ахметова.

«У нас бои идут за освобождение территории. А если там есть ресурсы, то пусть об этом заботится Зеленский, который продал их президенту Трампу. Наше дело — идти вперед, а уже потом разбираться, что там в земле лежит. Главное, чтобы люди на свою территорию вернулись», — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ окружают Красноармейск с нескольких направлений.

Операторы БПЛА прикрывают российских штурмовиков, уничтожая пункты временной дислокации ВСУ и точки запуска украинских дронов.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше