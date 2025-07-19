Вильфанд объяснил, откуда в Москве тропические дожди

Метеоролог обратил внимание, что очевидных индикаторов для таких осадков не было. "Прогнозировалась экстремальная неустойчивость в атмосфере — не у поверхности, а в верхних слоях. Пять лет назад подобную интенсивность дождя предсказать было невозможно. Сейчас штормовые предупреждения выпущены своевременно, сообщил он.