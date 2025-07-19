Вильфанд объяснил, откуда в Москве тропические дожди

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал московские ливни этой недели тропическими, связав их с изменением климата. Об этом он сообщил РИА Новости, отметив успешность прогноза благодаря новым технологиям.
По его словам, осадки, зафиксированные в начале недели совершенно нетипичны. Во вторник наблюдался настоящий тропический ливень: за час выпало 60 миллиметров. Для Москвы на 55-й параллели это явление нехарактерно. Его появление связано с изменением климатических процессов.
Метеоролог обратил внимание, что очевидных индикаторов для таких осадков не было. "Прогнозировалась экстремальная неустойчивость в атмосфере — не у поверхности, а в верхних слоях. Пять лет назад подобную интенсивность дождя предсказать было невозможно. Сейчас штормовые предупреждения выпущены своевременно, сообщил он.