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Минобороны: при освобождении Каменского ВС РФ ВСУ понесли большие потери

Кроме того, многие украинские солдаты сбежали.

Источник: Аргументы и факты

Вооружённые силы Украины не выдержали натиск российских десантников в населённом пункте Каменское в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что ВСУ понесли огромные потери. Кроме того, многие украинские солдаты сбежали. Украинской стороне не удастся вернуть контроль.

«В течение трёх недель десантники из Новороссийска и Ставрополя выбивали украинские формирования из города, ежедневно усиливая своё давление. Противник, не выдержав натиск “крылатой пехоты”, начал отходить, спасаясь бегством. В результате он понёс большие потери в живой силе, но вернуть под свой контроль город не сумел», — говорится в сообщении.

В МО отметили, что в ходе разведывательных действий с воздуха десантники РФ вскрыли систему обороны ВСУ, они обнаружили основные опорники и огневые средства.

«Десантники малыми штурмовыми группами, скрытно форсировали реку Янчекрак и вдоль русла высохшего Каховского водохранилища подобрались к опорным пунктам противника на окраинах городской застройки, ликвидировали весь личный состав ВСУ, находившийся в них и закрепились на его юго-восточной окраине, приступив к удержанию указанного рубежа», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что российские войска установили флаг РФ в населённом пункте Каменское.