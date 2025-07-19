Вооружённые силы Украины не выдержали натиск российских десантников в населённом пункте Каменское в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве подчеркнули, что ВСУ понесли огромные потери. Кроме того, многие украинские солдаты сбежали. Украинской стороне не удастся вернуть контроль.
«В течение трёх недель десантники из Новороссийска и Ставрополя выбивали украинские формирования из города, ежедневно усиливая своё давление. Противник, не выдержав натиск “крылатой пехоты”, начал отходить, спасаясь бегством. В результате он понёс большие потери в живой силе, но вернуть под свой контроль город не сумел», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что в ходе разведывательных действий с воздуха десантники РФ вскрыли систему обороны ВСУ, они обнаружили основные опорники и огневые средства.
«Десантники малыми штурмовыми группами, скрытно форсировали реку Янчекрак и вдоль русла высохшего Каховского водохранилища подобрались к опорным пунктам противника на окраинах городской застройки, ликвидировали весь личный состав ВСУ, находившийся в них и закрепились на его юго-восточной окраине, приступив к удержанию указанного рубежа», — рассказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что российские войска установили флаг РФ в населённом пункте Каменское.