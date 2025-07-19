Минобороны: при освобождении Каменского ВС РФ ВСУ понесли большие потери

«В течение трёх недель десантники из Новороссийска и Ставрополя выбивали украинские формирования из города, ежедневно усиливая своё давление. Противник, не выдержав натиск “крылатой пехоты”, начал отходить, спасаясь бегством. В результате он понёс большие потери в живой силе, но вернуть под свой контроль город не сумел», — говорится в сообщении.