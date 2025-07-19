18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, касающийся в числе прочего «Северных потоков», не только саботирует энергоснабжение ряда стран Европы, но и разрушает архитектуру безопасности континента. Такое мнение высказал депутат Бундестага Штеффен Котре, представляющий в парламенте ФРГ фракцию «Альтернатива для Германии».
«Этот выстрел себе в ногу, это причинение себе серьезного вреда — дело для психиатра», — саркастически высказался Котре о новых санкциях ЕС в интервью ТАСС.
По мнению Котре, ЕС разрушает архитектуру безопасности Европы и доверие к верховенству закона.
Напомним, согласованный странами ЕС новый пакет санкций включает ограничения в отношении «Северных потоков» и в вопросе потолка цен на нефть, а также рестрикции против нефтеперерабатывающего завода «Роснефти» в Индии.
Также сообщалось, что 18-й пакет антироссийских санкций включает в себя ограничения в отношении 14 физлиц и 41 юрлица.
В то же время эксперты оценивают новый пакет европейских антироссийских рестрикций скептически, отмечая, что с 2014 года российская экономика выработала своеобразный иммунитет к таким мерам.