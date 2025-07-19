В составе 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ воюет мексиканское подразделение наемников Miquiztli Force, установило РИА Новости на основе анализа данных из соцсетей.
«Не важно, что знаешь только испанский. Не важно, что не имеешь опыта воинской службы», — указано в публикации на странице Miquiztli Force в одной из запрещенных в России соцсетей.
Для отобранных новобранцев предусмотрен двухмесячный курс базовой боевой подготовки, говорится в сообщении.
В июне на странице 25-й бригады ВСУ в той же соцсети была размещена фотография, где группа новобранцев позирует с флагом Мексики.
Ранее РИА Новости выяснило, что вербовка в 25-ю бригаду ВСУ осуществляется через официальный сайт посольства Украины в Перу.
В июне российское посольство в Мексике обвинило украинскую дипмиссию в вербовке местных граждан для участия в боях на стороне ВСУ, что нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.
Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников как «пушечное мясо». Сами наемники в интервью признают низкую координацию со стороны ВСУ, малые шансы на выживание из-за высокой интенсивности боев, несопоставимой с конфликтами в Афганистане или на Ближнем Востоке.
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