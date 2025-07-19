Жителей Ростовской области предупредили о ракетной опасности утром 19 июля

Ракетная опасность объявлена на территории Ростовской области. Об этом предупреждает Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций — РСЧС.
— Объявлена ракетная опасность по территории всей Ростовской области, — такое СМС пришло нашим читателям на телефоны сегодня рано утром. — Рекомендовано проследовать в укрытие, подвал или подземный паркинг.
Напомним, этой ночью силы и средства ПВО отразили воздушную атаку в небе над донским регионом. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
— Из-за падения обломков БПЛА в микрорайоне Лиховской Каменска-Шахтинского, по улице Советской, загорелись несколько частных домов. Ранен один человек, он доставлен в больницу, медики оказывают ему помощь, — проинформировал Юрий Борисович.
По словам главы региона, на место сразу же выехали все экстренные службы. Также выяснилось, что в Каменском районе из-за атаки беспилотника загорелся трансформатор и отключилась высоковольтная линия.
— В зоне отключения оказались пять населенных пунктов, где живут около двух тысяч человек.
Также из-за прекращения подачи электроэнергии было остановлено движение пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Адлер — Самара. Состав был отведен на безопасное расстояние.
Кроме того, упавшие обломки беспилотника стали причиной ландшафтного пожара в Донецке Ростовской области.
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