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Жителей Ростовской области предупредили о ракетной опасности утром 19 июля

Экстренные службы объявили о ракетной опасности в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Ракетная опасность объявлена на территории Ростовской области. Об этом предупреждает Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций — РСЧС.

— Объявлена ракетная опасность по территории всей Ростовской области, — такое СМС пришло нашим читателям на телефоны сегодня рано утром. — Рекомендовано проследовать в укрытие, подвал или подземный паркинг.

Напомним, этой ночью силы и средства ПВО отразили воздушную атаку в небе над донским регионом. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

— Из-за падения обломков БПЛА в микрорайоне Лиховской Каменска-Шахтинского, по улице Советской, загорелись несколько частных домов. Ранен один человек, он доставлен в больницу, медики оказывают ему помощь, — проинформировал Юрий Борисович.

По словам главы региона, на место сразу же выехали все экстренные службы. Также выяснилось, что в Каменском районе из-за атаки беспилотника загорелся трансформатор и отключилась высоковольтная линия.

— В зоне отключения оказались пять населенных пунктов, где живут около двух тысяч человек.

Также из-за прекращения подачи электроэнергии было остановлено движение пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Адлер — Самара. Состав был отведен на безопасное расстояние.

Кроме того, упавшие обломки беспилотника стали причиной ландшафтного пожара в Донецке Ростовской области.

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