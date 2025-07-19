Трамп снова набросился на БРИКС: объединение якобы теряет лидерство

Накануне KP.RU писал, что Трамп пошел на тактическую уловку, отложив на неопределённый срок запланированные 100%-ные пошлины для российских товаров и продукции стран-партнеров. Однако на этом Трамп решил на останавливаться. С 1 августа 2025 года США вводят дополнительные 30% таможенные сборы на европейский импорт. Соответствующее уведомление направлено Трампом председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Кроме этого, схожие торговые ограничения коснутся и Мексики, о чем говорится в официальном обращении, направленном Трампом президенту страны Клаудии Шейнбаум.