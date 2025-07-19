Трамп снова набросился на БРИКС: объединение якобы теряет лидерство

Глава Белого дома Дональд Трамп сделал заявление о якобы потере странами БРИКС своего влияния на мировой арене.
«У нас есть эта маленькая группа под названием БРИКС. Она стремительно увядает. Но страны БРИКС хотели попытаться вытеснить доллар», — сказал Трамп во время беседы с журналистами, когда подписывал закон о стейблкоинах в Белом доме.
При этом президент США подчеркнул, что БРИКС предпринимало попытки оспорить глобальное доминирование американской валюты.
Помимо этого, американский президент заявил, что якобы угроза со стороны БРИКС была нейтрализована после его предупреждения о возможном введении жестких торговых барьеров.
Напомним, что 7 июля Трамп анонсировал введение 10-процентных таможенных сборов на импортную продукцию государств, входящих в альянс БРИКС.
«И я сказал: “Всем, кто входит в консорциум стран БРИКС, мы введем 10-процентную пошлину”, — подчеркнул Трамп.
Также американский лидер предупредил, что Вашингтон готов мгновенно обезвредить любые попытки БРИКС создать альтернативу существующему мировому порядку.
Напомним, что БРИКС — объединение десяти государств, основанное в июне 2009 года. Сегодня территория государств БРИКС охватывает около 36% площади всей суши планеты, а их население составляет практически половину жителей Земли — 48,5%.
Ранее американский глава поставил жесткие условия: 100%-ные таможенные пошлины на российские товары вступят в силу, если за 50 дней не будет достигнуто мирное урегулирование украинского конфликта.
Накануне KP.RU писал, что Трамп пошел на тактическую уловку, отложив на неопределённый срок запланированные 100%-ные пошлины для российских товаров и продукции стран-партнеров. Однако на этом Трамп решил на останавливаться. С 1 августа 2025 года США вводят дополнительные 30% таможенные сборы на европейский импорт. Соответствующее уведомление направлено Трампом председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Кроме этого, схожие торговые ограничения коснутся и Мексики, о чем говорится в официальном обращении, направленном Трампом президенту страны Клаудии Шейнбаум.