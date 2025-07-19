Меняют точки запуска: эксперт сказал, откуда запускают БПЛА на Подмосковье

Кондратьев заявил aif.ru, что беспилотники могли запустить по Подмосковью из любой точки Украины. По его словам, логичнее было бы если это на каком-то существенном удалении от линии боевого соприкосновения. При этом, как отметил эксперт, надо понимать, что это нормальная логика, но в современных боевых действиях как раз все делается вопреки ей, чтобы нельзя было предсказать, где именно производить разведывательные мероприятия, чтобы найти эти точки старта и уничтожить.