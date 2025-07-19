Меняют точки запуска: эксперт сказал, откуда запускают БПЛА на Подмосковье

В Министерстве обороны РФ сообщили, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили 10 дронов над территорией Московской области, некоторые из них летели в сторону столицы России. Основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев рассказал aif.ru, откуда запускают дроны по российским регионам.
Подмосковье атаковали беспилотные комплексы Ан-196 «Лютый».
Вооруженные силы Украины при попытке атаковать Подмосковье использовали беспилотные комплексы Ан-196 «Лютый», заявил aif.ru Кондратьев. По его словам, это конструкторское бюро Антонова, которое существует на территории Украины еще с советских времен.
«На тех видео, которые были опубликованы, однозначно видно, что это беспилотный комплекс Ан-196 “Лютый”», — сказал собеседник издания.
Эксперт отметил, что Украина использовала наработки советской авиационной промышленности, когда реализовывали разработку и производство этого беспилотного комплекса.
БПЛА могут запускать из любой точки Украины.
Кондратьев заявил aif.ru, что беспилотники могли запустить по Подмосковью из любой точки Украины. По его словам, логичнее было бы если это на каком-то существенном удалении от линии боевого соприкосновения. При этом, как отметил эксперт, надо понимать, что это нормальная логика, но в современных боевых действиях как раз все делается вопреки ей, чтобы нельзя было предсказать, где именно производить разведывательные мероприятия, чтобы найти эти точки старта и уничтожить.
«Поэтому точки для взлета с территории Украины могут быть совершенно нестандартны», — сказал собеседник издания.
Также Кондратьев сообщил aif.ru, что на территории Украины постоянно меняются точки запусков беспилотников по российским регионам. По словам эксперта, это делается для того, чтобы нельзя было уничтожить персонал и инфраструктуру.
Дроны могут приземляться в РФ для дозаправки.
Беспилотники, которые запускают с территории Украины по российским регионам, могут приземляться в РФ для дозаправки, рассказал aif.ru Кондратьев. Он обратил внимание на то, что у атаковавшего Подмосковье БПЛА, есть шасси. Причем, в современных дронах-камикадзе самолетного типа дальнего радиуса запуск происходит либо с катапульты, либо с твердотопливным разгонным двигателем, который отваливается после старта. Также могут пускать с шасси, которое после взлета падает на землю. Это делается для того, чтобы не было лишнего веса. Это увеличивает дальность или количество взрывчатого вещества на борту.
«Соответственно, возникает гипотеза, что эти беспилотники могут где-то приземляться на территории России, отстаиваться, заправляться и дальше уже наносить удар», — добавил он.