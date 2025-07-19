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Куклачев рассказал о планах работы с привезенными кошками из зоны СВО

Кошки проходят адаптацию на новом месте.

Источник: Аргументы и факты

С кошками, привезенными из зоны СВО в театр Куклачева, будут работать специалисты, чтобы понять, в каких номерах они могут выступать. Об этом aif.ru сообщил заслуженный артист России Дмитрий Куклачев.

«Пока говорить о конкретных номерах рано. После адаптации с животными начнут работать, чтобы понять их темперамент, ловкость, интерес к взаимодействию. Возможно, кто-то проявит себя в акробатике, кто-то — в комедийных сценах. Всё будет зависеть от индивидуальных особенностей», — пояснил сын Юрия Куклачева.

Двух взрослых кошек и котенка привезли из Курской области и ДНР. Некоторые из них оставались в спешно оставленных жильцами домах, некоторые — на передовой рядом с бойцами.

Новые обитатели театра кошек Куклачева уже освоились, явного стресса после пережитого у них нет.