Куклачев рассказал о планах работы с привезенными кошками из зоны СВО

«Пока говорить о конкретных номерах рано. После адаптации с животными начнут работать, чтобы понять их темперамент, ловкость, интерес к взаимодействию. Возможно, кто-то проявит себя в акробатике, кто-то — в комедийных сценах. Всё будет зависеть от индивидуальных особенностей», — пояснил сын Юрия Куклачева.