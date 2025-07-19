Названо число сбитых на подлете к Москве БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что число беспилотников, сбитых на подлете к столице, достигло 13. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Сначала градоначальник сообщил об уничтожении трех беспилотников (00:36 МСК), затем — еще о двух (01:12), еще о четырех — через 20 минут. С 01:40 до 01:46 МСК Собянин сообщил о трех дополнительных беспилотниках, сбитых средствами ПВО. Таким образом, общее количество достигло 13.
Ранее сообщалось, что в Дмитровском округе истребитель ликвидировал сбили украинский беспилотник. Отмечается, что обломки дрона упали неподалеку от общественного пляжа, там начался пожар. Взрывы также были слышны в Домодедово. Врио главы Дмитровского округа Михаил Шувалов сообщил о сбитом беспилотнике. По его словам, дрон упал вдали от жилых зон, и угрозы для населения нет. Повреждена высоковольтная линия.
Ранее в сети появились кадры пролетающего под Москвой тяжелого беспилотника самолетного типа «Лютый», принадлежащего ВСУ. На записи, сделанной в районе подмосковного Дмитрова, виден БПЛА с характерным звуком двигателя.
В ночь на 18 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об уничтожении беспилотников, направлявшихся в сторону столицы.