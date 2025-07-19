Санкционный антирекорд ЕС: сколько фигурантов из РФ оказалось в черном списке

Накануне в Кремле отреагировали на очередное введение ЕС санкций против РФ. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва считает подобные меры незаконными. При этом Песков подчеркнул, что страна выработала устойчивость к западным санкциям и успешно к ним приспособилась.