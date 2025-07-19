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Санкционный антирекорд ЕС: сколько фигурантов из РФ оказалось в черном списке

Санкции против 2,5 тысячи фигурантов из РФ стали антирекордом в истории ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Европейский Союз установил новый антирекорд, включив в свой санкционный список против России более 2,5 тысяч лиц и организаций после принятия 18-го пакета санкций.

Согласно опубликованному в «Официальном журнале ЕС» решению Совета Европейского союза, санкционный перечень теперь включает 1 958 частных лиц и 641 организацию.

Санкционный перечень включает физических и юридических лиц из различных регионов мира: России, Беларуси, Украины, стран СНГ, а также азиатского региона, стран Ближнего Востока и государств Африки.

Напомним, что Европейский Союз ввел 18-й пакет санкций против России. В санкционный список включены известный российский кинорежиссер Карен Шахназаров и еще девять граждан из России.

Накануне в Кремле отреагировали на очередное введение ЕС санкций против РФ. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва считает подобные меры незаконными. При этом Песков подчеркнул, что страна выработала устойчивость к западным санкциям и успешно к ним приспособилась.

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