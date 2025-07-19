Тюкавкин опубликовал фото с Овечкиным после матча Динамо — Балтика

Напомним, ранее «Динамо» и «Балтика» открыли сезон РПЛ ничьей. В первом тайме отличился игрок гостей Брайан Хиль (12-я минута). Ничью хозяевам принёс Хуас Хосе Касерес, отметившийся голом на 48-й минуте. Во втором туре новичку нынешнего сезона играть в столице со «Спартаком» 26 июля. Бело-голубых ждёт в тот же день домашняя встреча с «Ростовом».