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Тюкавкин опубликовал фото с Овечкиным после матча Динамо — Балтика

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин поделился в социальных сетях фотографией с российским хоккеистом Александром Овечкиным после матча первого тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Динамо» сыграло вничью с «Балтикой» (1:1).

Источник: Life.ru

На снимке Тюкавин запечатлён в форме «Динамо», а Овечкин — с шарфом московской команды. Спортсмены держат подаренный джерси «Динамо» с восьмым номером, фамилией Овечкина и автографом хоккеиста.

«Спасибо, легенда!» — подписал Тюкавин снимок.

Напомним, ранее «Динамо» и «Балтика» открыли сезон РПЛ ничьей. В первом тайме отличился игрок гостей Брайан Хиль (12-я минута). Ничью хозяевам принёс Хуас Хосе Касерес, отметившийся голом на 48-й минуте. Во втором туре новичку нынешнего сезона играть в столице со «Спартаком» 26 июля. Бело-голубых ждёт в тот же день домашняя встреча с «Ростовом».