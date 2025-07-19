Стало известно, сколько граждан РФ получили звание Героя России за 3,5 года

Один из самых знаменитых подвигов в ходе СВО совершил уроженец Бурятии Балдан Цыдыпов — в 2022 году он спас свыше 150 сослуживцев, попавших в засаду украинских националистов. В числе Героев России из Якутии — штурмовик Андрей Григорьев, вступивший в рукопашную схватку с противником при попытке ВСУ контратаковать село Трудовое в ДНР.