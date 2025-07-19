Стало известно, сколько граждан РФ получили звание Героя России за 3,5 года

За последние три с половиной года звание Героя России присвоено 480 россиянам, включая космонавтов и ветеранов Великой Отечественной войны, однако подавляющее большинство — 460 человек — составляют участники специальной военной операции, установило РИА Новости на основе изучения официальных документов и открытых источников.
Согласно публичным данным, 460 участников СВО удостоены звания Героя России, при этом наибольшее число награжденных представляют Бурятию (19 человек), Забайкальский край (16 человек), Дагестан (15 человек) и Якутию (12 человек).
Первым Героем России среди участников спецоперации стал дагестанец Нурмагомед Гаджимагомедов. Президент России Владимир Путин 3 марта 2022 года на совещании Совбеза сообщил, что Гаджимагомедов, получив тяжелое ранение, продолжал командовать бойцами, сражался до конца и подорвал гранатой окруживших его боевиков вместе с собой.
Один из самых знаменитых подвигов в ходе СВО совершил уроженец Бурятии Балдан Цыдыпов — в 2022 году он спас свыше 150 сослуживцев, попавших в засаду украинских националистов. В числе Героев России из Якутии — штурмовик Андрей Григорьев, вступивший в рукопашную схватку с противником при попытке ВСУ контратаковать село Трудовое в ДНР.
Единственный дважды Герой России заместитель главкома ВМФ генерал-майор Михаил Гудков выполнял боевые задачи в Курской области. Ранее он командовал 155-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты. Президент РФ посмертно наградил Гудкова второй «Золотой Звездой» в июле. Первую медаль он получил осенью 2023 года.
В парламенте также выдвигали инициативу присвоить звание Героя России участникам операции «Поток» в Курской области, однако сведений об их награждении не публиковалось.
Помимо участников спецоперации награды получили гендиректор концерна ВКО «Алмаз — Антей» Ян Новиков, военкор Евгений Поддубный, главврач Алешковской ЦРБ в Херсонской области Владимир Харлан, 101-летний ветеран ВОВ Ибрагим-Паша Садыков, летчик-испытатель Василий Севастьянов, а также 12 космонавтов-испытателей: Иван Вагнер, Сергей Кудь-Сверчков, Петр Дубров, Денис Матвеев, Сергей Корсаков, Анна Кикина, Дмитрий Петелин, Андрей Федяев, Константин Борисов, Александр Гребенкин, Николай Чуб, Сергей Прокопьев.
На текущей неделе Путин посмертно присвоил звание Героя России участнику ВОВ Алексею Бересту, который 30 апреля 1945 года возглавил операцию по водружению знамени 3-й ударной армии на рейхстаг. Берест погиб 3 ноября 1970 года, спасая девочку из-под колес поезда.