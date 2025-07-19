Блокировку счетов самого богатого артиста России Юрия Антонова объяснили

Ранее стало известно, что ФНС заблокировала операции по банковским счетам Юрия Антонова в связи с тем, что он не предоставил налоговую декларацию по своему статусу индивидуального предпринимателя. Эти сведения приводятся в сервисе «Контур. Фокус». Там уточнили, что у Антонова нет налоговых долгов, а блокировка связана с формальным нарушением сроков.