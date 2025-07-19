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Дмитрук: Зеленского будет сложно заменить на Залужного

Журналист Херш заявил, что Залужный может заменить Зеленского в ближайшие месяцы.

Источник: Аргументы и факты

Украинский парламентарий Артём Дмитрук прокомментировал высказывание американского журналиста Сеймура Херша о том, что Валерий Залужный может заменить Зеленского в ближайшие месяцы.

Дмитрук уточнил, что эта замена «не будет столь простой».

«Так или иначе, просто так “сменить” Зеленского Залужным не получится. Юридическая и легитимная схема требует либо выборов, либо переходного периода с временным правительством», — написал он в Telegram.

Он отметил, что Херш забывает, что президент Российской Федерации Владимир Путин может встретиться лишь с легитимным украинским лидером. Ни Залужный, ни Зеленский такими не являются.

Ранее Херш заявил, что в Соединённых Штатах рассматривают сценарий принудительной смены власти на Украине. По его словам, наиболее вероятным кандидатом на пост лидера является бывший главнокомандующий Вооружённых сил Украины и действующий посол в Британии Валерий Залужный.

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