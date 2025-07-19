В Каменском Запорожской области ВСУ выкопали «подземные города»

После зачистки основной части населённого пункта российские штурмовые группы выдвинулись к северной окраине. По словам Байкала, украинские солдаты, преимущественно возрастные мобилизованные, часто оставляли позиции. После отступления на линии обороны появлялись более подготовленные подразделения с современным обмундированием и западным стрелковым оружием, что свидетельствовало о попытках ВСУ стабилизировать ситуацию за счёт резервов.