Украинские силы за почти два года создали в населённом пункте Каменское в Запорожской области сложную систему подземных укреплений, напоминающую подземные города. Об этом сообщил начальник штаба парашютно-десантного батальона Вооружённых сил России с позывным Байкал.
По его словам, ВСУ выстроили подземные ходы между подвалами, жилыми домами и огневыми позициями, воспользовавшись тем, что населённый пункт долгое время оставался вне зоны активных боевых действий.
17 июля штурмовые подразделения 108-го гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка и 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка в составе группировки «Днепр» провели успешную наступательную операцию и освободили Каменское. Байкал уточнил, что до этого подразделения действовали в районе Лобкового, и его освобождение стало важным шагом для создания плацдарма, обеспечившего продвижение в направлении Каменского.
После зачистки основной части населённого пункта российские штурмовые группы выдвинулись к северной окраине. По словам Байкала, украинские солдаты, преимущественно возрастные мобилизованные, часто оставляли позиции. После отступления на линии обороны появлялись более подготовленные подразделения с современным обмундированием и западным стрелковым оружием, что свидетельствовало о попытках ВСУ стабилизировать ситуацию за счёт резервов.
Командир отметил, что от момента захвата первого укреплённого пункта на восточной окраине Каменского до полного освобождения населённого пункта прошло около трёх недель. За это время российские бойцы последовательно продвигались, преодолевая плотную сеть укреплений, созданную противником.
Ранее сообщалось, что российские войска установили флаг РФ в населённом пункте Каменское.