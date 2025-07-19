Планировку дублера проспекта Ленина утвердили в Нижнем Новгороде

Дорогу возведут в три этапа. На первом проложат 1,6 км магистрали от от улицы Интернациональной до Молитовского моста. Затем построят развязку с мостом и Комсомольской площадью. На завершающем этапе возведут еще 1,4 км дороги с развязкой у Метромоста.