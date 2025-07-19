Депутат Огуль: С 1 сентября изменятся противопоказания к управлению машиной

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об ужесточении правил перевозки детей в машине. Правительство внесло в ПДД понятие «детская удерживающая система». Речь идет о конструкции для перевозки детей в автомобиле, которая должна уменьшить риск причинения вреда их жизни и здоровью.