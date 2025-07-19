Депутат Огуль: С 1 сентября изменятся противопоказания к управлению машиной

В РФ с 1 сентября обновят перечень медицинских противопоказаний для управления машиной. Об этом рассказал замглавы комитета Государственной думы по охране здоровья Леонид Огуль.
По его словам, в список будут внесены изменения, затрагивающие категории психических нарушений. Туда войдут общие расстройства психологического развития, включая, например, аутизм.
— Такой шаг оправдан, потому что эти состояния могут существенно снижать способность водить автомобиль безопасно, — цитирует парламентария РИА Новости.
Еще произошла замена ранее использовавшегося диагноза «ахроматопсия» на более широкий термин — «аномалии цветового восприятия». Это позволит учитывать разные формы нарушения цветоощущения.
Огуль отметил, что данные поправки носят характер уточнения и адаптации существующих требований к современным реалиям, без введения радикальных изменений.
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об ужесточении правил перевозки детей в машине. Правительство внесло в ПДД понятие «детская удерживающая система». Речь идет о конструкции для перевозки детей в автомобиле, которая должна уменьшить риск причинения вреда их жизни и здоровью.