Что нужно помнить казахстанцам, выезжающим на отдых за границу

В этих странах легко подхватить такие опасные инфекции, как малярия, холера, лихорадка денге. Несмотря на то, что эти заболевания не характерны для Казахстана, существует риск их завоза из-за рубежа. В случае заражения болезнь может протекать тяжело и вызвать сложности в лечении. Поэтому перед поездкой обязательно следует ознакомиться с эпидемиологической обстановкой в стране пребывания и получить профилактическую консультацию у врача.