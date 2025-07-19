Пермский губернский оркестр даст концерт на набережной

Знаменитый духовой коллектив выступит в рамках проекта «Выходные на набережной».
В воскресенье, 20 июля, в 17:00 и 19:00 состоятся концерты Пермского губернского оркестра. Они завершат цикл выступлений коллектива в этом сезоне на фестивале «Выходные на набережной». Вместе с музыкантами в большом амфитеатре выступят солисты-вокалисты оркестра и его хореографическая группа. Вход бесплатный.
Также в оба выходных, 19 и 20 июля, с 12:00 до 20:00 на «Ярмарке мастеров» (она расположится ближе к спуску с улицы Газеты «Звезда») проведут мастер-класс по плетению браслетов в технике макраме и мастер-класс по рисованию в технике эрбу (рисование на воде с переносом изображения на бумагу).
В воскресенье, 20 июля, с 13:00 до 16:00 на ярмарке «Кама Маркет» (со стороны Речного вокзала) состоится мастер-класс, посвященный плетению колечек из бисера.