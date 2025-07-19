Пермский губернский оркестр даст концерт на набережной

Также в оба выходных, 19 и 20 июля, с 12:00 до 20:00 на «Ярмарке мастеров» (она расположится ближе к спуску с улицы Газеты «Звезда») проведут мастер-класс по плетению браслетов в технике макраме и мастер-класс по рисованию в технике эрбу (рисование на воде с переносом изображения на бумагу).