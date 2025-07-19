Пострадавшая от нападения медведя туристка на Камчатке пришла в сознание

Туристка из Саратова, на которую в ночь на 18 июля напал медведь в районе Мутновской сопки на Камчатке, пришла в сознание. Об этом в субботу, 19 июля, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Там также уточнили, что состояние пострадавшей позволило перевести ее в Камчатскую краевую больницу, передает ТАСС.
Ранее в ведомстве отмечали, что женщина находится в стабильном, но тяжелом состоянии. После нападения ее доставили в больницу с множественными обширными укушенными и рваными ранами, а также с переломом. Медики экстренно прооперировали пострадавшую и стабилизировали ее состояние.
Инцидент произошел в районе Мутновской сопки в ночь на 18 июля. По данным Минздрава, на туристку напал медведь, когда она находилась в составе тургруппы. При этом группа не была зарегистрирована в экстренных службах.
После проверки профильных ведомств возбуждено уголовное дело по факту оказания платных услуг, не соответствующих требованиям безопасности.
В Сети также появилось видео с места, где медведь напал на туристку.