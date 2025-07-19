Пострадавшая от нападения медведя туристка на Камчатке пришла в сознание

Ранее в ведомстве отмечали, что женщина находится в стабильном, но тяжелом состоянии. После нападения ее доставили в больницу с множественными обширными укушенными и рваными ранами, а также с переломом. Медики экстренно прооперировали пострадавшую и стабилизировали ее состояние.